Son dakika! Michel Platini serbest bırakıldı
UEFA eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.
2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Michel Platini serbest bırakıldı.
Platin'nin iletişim ekibi, Platini'nin tutuklanmasının yerel saatle 12:30'da sona erdiğini söyledi.
Fransız yetkililer Fransa ve Juventus futbolunun efsane ismine karşı herhangi bir suçlamada bulunmazken, Platini'nin kendisine yöneltilen iddiaları reddettiği belirtildi.
Platini, serbest bırakılmasının ardından; "Uzun sürdü; ancak soru sayısı göz önüne alındığında bundan farklı olamazdı. Bana EURO 2016, Rusya'daki Dünya Kupası, Paris Saint-Germain, FIFA hakkında sorular sordular.” ifadelerini kullandı.
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