Son dakika! Michel Platini serbest bırakıldı

2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Michel Platini serbest bırakıldı.

Platin'nin iletişim ekibi, Platini'nin tutuklanmasının yerel saatle 12:30'da sona erdiğini söyledi.

Fransız yetkililer Fransa ve Juventus futbolunun efsane ismine karşı herhangi bir suçlamada bulunmazken, Platini'nin kendisine yöneltilen iddiaları reddettiği belirtildi.

Platini, serbest bırakılmasının ardından; "Uzun sürdü; ancak soru sayısı göz önüne alındığında bundan farklı olamazdı. Bana EURO 2016, Rusya'daki Dünya Kupası, Paris Saint-Germain, FIFA hakkında sorular sordular.” ifadelerini kullandı.

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