Son dakika: Telefirik düştü: Ölüler var! Ülke şokta
Son dakika haberine göre, İtalya'nın Piyemonte bölgesinde teleferik düşmesi sonucu 9 kişi öldü.
23 Mayıs 2021, Pazar 15:51 Son Güncelleme:
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İtalya'nın Piyemonte bölgesinin kuzeyinde teleferik düştü. Kaza, Stresa-Alpino-Mottarone teleferik hattında meydana geldi. Düştüğünde, on bir kişi teleferiğin içindeydi. Yerel basında çıkan haberlere göre, en az 9 kişi hayatını kaybetti. İki çocuğun durumunun ise ciddi olduğu aktarıldı.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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