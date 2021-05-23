Dünya Son dakika: Telefirik düştü: Ölüler var! Ülke şokta

Son dakika: Telefirik düştü: Ölüler var! Ülke şokta

Dünya

Son dakika: Telefirik düştü: Ölüler var! Ülke şokta

Son dakika haberine göre, İtalya'nın Piyemonte bölgesinde teleferik düşmesi sonucu 9 kişi öldü.

23 Mayıs 2021, Pazar 15:51 Son Güncelleme:
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İtalya'nın Piyemonte bölgesinin kuzeyinde teleferik düştü. Kaza, Stresa-Alpino-Mottarone teleferik hattında meydana geldi. Düştüğünde, on bir kişi teleferiğin içindeydi. Yerel basında çıkan haberlere göre, en az 9 kişi hayatını kaybetti. İki çocuğun durumunun ise ciddi olduğu aktarıldı. 

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. 


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