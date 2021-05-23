Son dakika: Telefirik düştü: Ölüler var! Ülke şokta

İtalya'nın Piyemonte bölgesinin kuzeyinde teleferik düştü. Kaza, Stresa-Alpino-Mottarone teleferik hattında meydana geldi. Düştüğünde, on bir kişi teleferiğin içindeydi. Yerel basında çıkan haberlere göre, en az 9 kişi hayatını kaybetti. İki çocuğun durumunun ise ciddi olduğu aktarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.



