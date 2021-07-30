Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yangın bölgesine destek ödemesi açıklaması:





Çavuşoğlu "Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak." dedi.

Türkiye kıyı kesimlerinde birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla sarsılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Burada devletin tüm kurumları, devletin 4 bakanı burada. Orman teşkilatı dünyanın en donanımlı teşkilatlarından biri. Eksik müdahale yok. Coğrafyaya göre uçak değil helikopterlerin daha faydalı olacağı düşünülmüş, zamanla uçaklar filoya katılmış.

THK ile sorunumuz yok, olmaz da. Bu uçak uçabilecek kapasitede değil, uçsa dahi performans verebilecek kapasitede yok. Biz son teknoloji diyoruz hala antikacı dükkanı gibi 60'lardan kalan uçakları kullanalım deniyor.

Orman teşkilatı istemediği için 2 senedir bunları kullanmıyoruz, 2 senedir daha verimli uçaklar kullandık. Bir tane bu işlerden anlayan insan şunu demeli, helikopter sayınız arttı, noktaya atış yapabiliyorsunuz, bravo. Havada ne kullandığımız değil, yere ne kadar su attığımız önemli olmalı. Biz bir de ihale sistemi ile alım yapıyoruz.

Envantere de uçak alımı ile ilgili sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile çalışmalara başladık. Şu andaki uçakların tedarikçisi de THK. Burada uzay aracı kullanmamız gerekse kullanırız. Ağacın bedeli yoktur. Elbette hatasız kul olmaz. Bizim de hatalarımız olabilir." dedi.







