Galatasaray'da Zaha vedaya hazırlanıyor! İşte yeni adresi

Galatasaray’ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, Sarı-Kırmızılı takımla yol ayrımına geldi. Son haftalarda hocası Okan Buruk’tan forma şansı bulamayan Fildişi Sahilli forvet için İngiltere’den flaş bir iddia ortaya atıldı.

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YILLIK 4.3 MİLYON EURO

Galatasaray, Wilfried Zaha'ya sezon başında 2 milyon 330 bin Euro imza parası ödedi. Sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcuya yıllık 4 milyon 350 bin Euro garanti ücret verileceğini belirtti.

Galatasaray'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Crystal Palace'ta futbola başlayan Wilfired Zaha daha sonra Manchester United'da da oynadı.

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SEZON PERFORMANSI

Fildişi Sahilli yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray'da 39 karşılaşmada forma şansı buldu. Wilfried Zaha bu mücadelelerde 10 kez rakip fileleri havalandırdı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.

YOLLAR AYRILIYOR

Ada basınına göre tecrübeli yıldız, Premier Lig kulüplerinden West Ham’la anlaştı ve Ada’ya geri dönmeye hazırlanıyor. Cim Bom’la 2 yıl daha kontratı bulunan Zaha için Galatasaray’a bonservis bedeli ödeneceği de gelen haberler arasında. Kalan haftalarda da Zaha’nın forma giyme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtiliyor.