Mehmet Büyükekşi başkanlık seçimiyle ilgili konuştu: Olmazsa olmazımız Milli Takım

Süper Lig’de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesinde son viraja girildi. Sonrasında A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 heyecanı başlayacak. Görünen, sonrasında da Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) seçim heyecanı yaşanacak. Bu atmosferde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, görev süresi boyunca yaptıklarını anlattı, eleştirilere cevap verdi, çok konuşulacak sözler söyledi. İşte Büyükekşi’nin sözleri:

Haberin Devamı

KÖTÜ NİYETLİLER

“Bizim olmazsa olmazımız milli takım. Bizim derken tüm Türkiye’nin tabii ki. Erken seçim isteyenler milli takımı hiç düşünmüyor. O tarihlerde maçı olan milli takımın motivasyonu nasıl olur? Kötü niyetli bazı kişiler, ‘Sahaya çıkıp Büyükekşi mi oynayacak, niye seçimi öne almıyor’ diyor. Büyükekşi oynamayacak ama Montella’yı kim getirdi? Büyükekşi. Şu anda milli takımın başında Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt var. Seçim öne alınırsa milli futbolcular, belki de hiç tanımadıkları biriyle EURO 2024’e gidecek. 3-5 kişinin hırsları için bu işi riske atamayız.”

ADAYLIK KARARI MAYIS SONUNDA

“Biz aday değiliz, aday değil de değiliz! Mayıs sonu gelsin aday olup olmayacağımıza karar vereceğiz. İstenmediğim yerde durmam. Niye durayım ki! Benim ihtiyacım da yok. Ama önce kulüplerin beni istemesi lazım. Bunu şu anda birçok kulüp başkanı da söylüyor, söylüyor.”

Haberin Devamı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yazarımız Faik Gürses ile birlikte.

KARDEŞİM SİZİN DERDİNİZ NE?

“Seçim için 130 imza lazım, şu an 80 imzadalar. Süper Lig’de 12 kulüp kesinlikle imza vermeyecek, bunu biliyoruz.. Azınlıkta olan 3-5 kulüp sadece kendi çıkarlarını düşünerek erken seçim istiyor, ondan sonra da bunun adına Türk futbolu diyorlar. Seçim için imza veren bir kulüp başkanı beni arayıp, ‘İmza verdim, ancak seçimde aday olursanız oyum size ve bunun fotoğrafını çekip size göndereceğim’ dedi. Böyle de durum var. Zaten bu saatten sonra gerekli imzayı toplasalar da kanun gereği seçimi ancak 10-12 Temmuz tarihine aldırabilirler. Bizim açıkladığımız 18 Temmuz tarihi geç değil. Ben seçildiğimde 2 Temmuz’da görev başladım.

MHK VE KURUMLAR 4 YILLIĞINA SEÇİLDİ

Naklen yayın, harcama limiti, yabancı sayısı belli değildi, MHK ve diğer kurullar da yoktu. 12 Temmuz’a kadar hepsini bitirdik. Halbuki şu anda yabancı kuralı, naklen yayın belli, harcama limiti de talimatlar gereği 10 Haziran’da açıklanacak. MHK ve diğer kurullar da 4 yıllığına seçildi. Onlar istifa etmediği sürece kalabilirler. Peki derdiniz ne? Cevap yok. Ben de diyorum ki, kardeşim sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi?”

Haberin Devamı

HIZLICA HER KONUYU ÇÖZDÜM

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aldıkları seçim tarihinin geç olduğu eleştirilerine şu cevabı verdi: “İlk seçildiğimizde çok kısa süre içerisinde yapılması gereken işleri hallettik. Şimdiki seçim tarihinin zamanı yanlış değil.”

BİR İMZA İÇİN NELER YAPIYORLAR NELER

“Karşınızdaki insanlar aklıyla değil hırsıyla düşünüyor. Biz de bu adamların amacı ne deyip 7 Nisan’da seçim tarihini açıkladık. Aradan 22 gün geçti. Bazı kulüpler ‘İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu bizi günde 10 sefer arıyor, erken seçim için imza vermemizi istiyor’ diyor. Seçim demişim, hâlâ bastırıyor. Aklıyla hareket etmiyor. Sadece o da değil, dört kulüp daha aynısını yapıyor. Kimisinin akrabasını arıyorlar, bazen de hatırlı insanları devreye sokuyorlar. Bir imza için neler yapıyorlar! Biz seçim diyerek itibarımızı koruduk. 18 Temmuz’daki Mali Genel Kurul’a seçim koymasam bunlar bizim itibarımızla oynayacaktı. ‘Gelin seçim yapalım’ dedik.”

Haberin Devamı

HAKEM AKADEMİSİ KURDUK

“Sürekli hakemlerden şikayet edilen bir ortamda yeni hakem yetiştirmek için Hakem Akademisi’ni kurduk. İl hakem kurulu başkanları MHK başkanını atıyordu. Kriterler ve imtihan getirerek 2 yıl görev yapması yeniliğini sağladık. Adamcılığı önledik. Gözlemci ve temsilci raporlarının dijital dönüşümünü yaptık. Raporları dijital arşive aktarıp süreçlerin hızlanmasını sağladık. Tüm profesyonel kulüplerin transfer süreçlerinin dijital dönüşümü yapıldı. Böylece kulüplerin kendi ofislerinde bir şifre ile transfer ve vize işlemlerini yapmasını sağladık.”

YABANCI VAR HAKEMİ İÇİN UEFA’DAN ONAY ALDIK

“Kulüplerin isteği doğrultusunda yabancı VAR hakemi getirerek konuya çözüm bulduk. Bundan önce bu konuyu hayata geçirebilir miyiz diye UEFA’ya başvurduk ve onların onayını aldıktan sonra bu durumu çözüme kavuşturduk.”

BEN DE HAKEM ELEŞTİREYİM

Mehmet Büyükekşi, hakemlikte düşündükleri devrimi gerçekleştirmeleri halinde çok büyük bir iş başaracaklarını söyledi. Büyükekşi şöyle konuştu: “Hiçbir bürokrat yetkisinin kısıtlanmasını istemez. Çünkü bu bir güçtür. Ama biz yetkimizi vermeye hazırız. UEFA izin verirse yüzde 100’ünü devrederiz. Çünkü bizim başka bir hesabımız, ajandamız yok. Bizim derdimiz futbol. Bu değişikliği yapmak zorundayız. Eğer bu yapılmazsa benden sonra 10 tane başkan da değişse Türk futbolu ilerlemez, geriye gider. Kimse gerçekler üzerinden analiz yapmıyor. Herkes ‘En iyi takım benim ama hakemler ve federasyon kötü’ diyor. Eğer hakem yönetim sistemi değişirse federasyon da kulüpler de sadece kendi işlerine bakar ve bu sayede Türk futbolu kurtulur. Eğer sistemi hayata geçirirsek ben de bir kulüp başkanının yanında oturup hakemin kötü yönetimini eleştireyim, bu nasıl karar diyebileyim.”

Haberin Devamı

ÇOK ŞEY YAPTIK BELKİ ANLATAMADIK

“Görev süremizde birçok hizmeti gerçekleştirdik, ancak bunu kamuoyu ile paylaşmada belki eksik kaldık. Kulüpler Birliği’nde de Sayın Ali Koç’a yaptıklarımı anlattım. Yanıtı ‘good news, no news’ oldu. (İngilizce bir deyim: Birinden haber alamadıysanız, merak etmeyin telaşa kapılmayın sakin olun, eğer kötü bir şey olsaydı zaten duyardınız’ yorumunu yapabileceğiniz cümle. Olmayan haber iyi haberdir.) Ben de ona dedim ki bize haksızlık ediyorsunuz. Siz naklen yayın haklarından gelen 182 milyon doları aklınızın ucundan geçirmiyordunuz ben bunu sağladım. Bunu sağlamak da kolay olmadı. Çok uğraştım. Yayıncı kuruluşun karşısında sert durmasam 60-70 milyon dolara kadar düşecekti. Bugün bu iş olduktan sonra bir Süper Lig başkanından ‘Çok güzel oldu, teşekkür ederiz’ diye bir şey duydunuz mu? Vergi borçlarını halledip, temiz kağıtlarının almalarını sağlıyorum. Hala bana ‘good news no news’ diyor.”

HER ALANDA ÇITA YÜKSELDİ

“Türkiye kulüpler ülke sıralamasında 2 yılda 22. sıradan 9. sıraya kadar yükseldi. A Milli Takımımız FIFA dünya sıralamasında 58. sıradan 36. sıraya çıktı. Süper Lig’e çok uzun bir aradan sonra özel sektörden ciddi bir isim sponsoru (Trendyol 30 milyon dolar) getirdik. Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesini 80 milyon dolardan 182 milyon dolara yükselttik. Avrupa’da İtalya’dan sonra ilk kez Yarı Otomatik Ofsayt Sistemini kullanan ülke olduk. İspanya’dan sonra Avrupa’da ilk kez VAR kayıtlarını her hafta yayınlayan federasyon olduk.”

HER YAŞ GRUBUNDA ANTRENÖR

“Kulüplerin altyapılarında her yaş grubunda antrenör yetiştirmek için alanında uzman Double Pass firması ile anlaştık. 2. ve 3. liglerde her hafta 10 maçı TFF YouTube kanalında canlı yayınlamaya başladık. 1. 2 ve 3. liglerde yeni play-off sistemi ile liglere kalite getirerek rekabeti artırdık.”

SOSYAL MEDYADA PARAYLA ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR

“Bazı kulüpler 3-5-7 milyon dolar harcayarak sosyal medyada algı operasyonu yapıyor. Dördü de yapıyor. Ben de onlara; ‘Hakemleri bir kenara bırakın, iki yıllık görev dönemimde bir tane yanlış işimizi söyleyin’ dedim. Söyleyemediler! Hakemle yatıp, hakemle kalkıyorlar. Varsa yoksa hakem. En kötü federasyon böyle olduk. Başka bir açıklaması yok.”

HAKEMLİKTE DEVRİM HAZIRLIĞI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi önümüzdeki sezon içinde Türk hakemliği konusunda devrim niteliğinde bir hazırlığın içinde olduklarını belirtti. Düşündükleri sistemi geçtiğimiz hafta kulüplere anlattıklarını ifade eden Büyükekşi, iki sistem üzerinde çalıştıklarını, Alman modeline daha yakın olduklarını da vurguladı. Büyükekşi ve ekibinin çalıştığı sistemlerin detayları şöyle:

1- Almanya’da olduğu gibi bir şirket modeli kurulacak. Ya da TFF bünyesinde Kulüpler Birliği Vakfı’nın da dahil olacağı yeni bir model oluşturulacak.

2- TFF bünyesinde olursa Profesyonel Hakem Kurulu (PHK) ve Ulusal Hakem Kurulu (UHK) adlı 2 kurul olacak. PHK’de 3 üye TFF, 2 üye Kulüpler Birliği’nin önerdiği adaylar arasından atanacak. Bu kurul Süper Lig, 1. Lig hakem, yardımcı hakem ve VAR kadrosundan sorumlu olacak. UHK ise 2. Lig, 3. Lig ve alt kategorilerdeki müsabakalardan sorumlu olacak.

3- Şirketleşme modeli (Almanya Modeli) ise TFF ve KBV birer şirket kuracak. Bu iki şirket ise ayrıca ortak bir şirket kuracak. Yüzde 51 TFF, yüzde 49 hisse KBV’nın olacak. Ortak kurulacak şirketin 5 kişilik yönetim kurulu olacak. 3 üye TFF, 2 üye KBV tarafından atanacak. Bu YK’nın altında bir direktör, atamalar, eğitimler, performans, değerlendirme, analiz gibi unsurlardan sorumlu olacak. Şirketleşme olsa bile amatör ligler, akademi ligleri, ve kadın liglerinden sorumlu, tüm üyeleri TFF tarafından atanacak. Bir hakem kurulu ise ayrıca bulundurulacak. Bu kurul TFF bünyesinde olacak. En önemlisi her durumda olmazsa olmaz iki şart var. 1- TFF Genel Kurul kararı. 2- UEFA onayı.