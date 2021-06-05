Spordan sonra 1 bardak taze süt içmek, bakın neyi önlüyor?

Spordan hemen sonra içeceğiniz bir bardak taze süt ile performansınızı yükseltebilir ve bedeninizin dengelenmesini sağlayabilirsiniz. Glikojen tükendiği zaman sporcuların performansı olumsuz yönde etkilenir. Bir bardak sütle bunun önüne geçebilirsiniz. Spor sonrası bedenin kendisini hızla dengelemesini sağlarsınız. Böylece kas ağrılarınız azalır ve vücudun deformasyonu engellenir.

Fiziksel olarak her gün mümkün olduğunca aktif olunması gerektiğine işaret eden rehberde ayrıca, gün içinde iki saatten daha uzun süre hareketsiz kalınmaması gerektiği belirtilirken, egzersizden yarım saat önce bir su bardağı süt veya ayran tüketilmesi öneriliyor. Sütünüzü taze meyvelerle karıştırarak tatlandırabilirsiniz.

Özellikle spor yapan gençlerin sağlıklı olmaları ve optimal performansa ulaşmaları için sıvı tüketimine dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çeken Türkiye Beslenme Rehberi’nde, sporcuların kalsiyum gereksiniminin, günlük ortalama 1200 mg olduğu ve bu miktarın süt tüketilerek kazanılabileceği belirtiliyor.

Diyet sırasında yetersiz kalsiyum tüketimi, düşük kemik mineral yoğunluğuna ve stres kırıklarına neden oluyor. Egzersiz süresince harcanan glikojen ise ilk yarım saat içerisinde, sıvı ya da katı olarak tüketilen karbonhidratlardan sağlanıyor.

Glikojen tükendiği zaman sporcunun performansını olumsuz yönde etkileyen bitkinlik meydana geliyor. Bunun önüne geçmek için egzersiz sonrası tüketilen süt, vücudun dengesini korumaya yardımcı oluyor.



