Sporting-Beşiktaş maçını Sergey Karasev yönetecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş 'ın çarşamba günü Sporting ile oynayacağı karşılaşmayı, Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Karasev'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin ikilisi yapacak.

Beşiktaş, Karasev yönetiminde daha önce oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.