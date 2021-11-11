Futbol Steven Gerrard Premier Lig'e teknik direktör olarak döndü

Steven Gerrard Premier Lig'e teknik direktör olarak döndü

Futbol

Steven Gerrard Premier Lig'e teknik direktör olarak döndü

Liverpool efsanesi Steven Gerrard, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamıştı. İskoçya'nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers'ta başarılı bir 3 sene geçiren Gerrard, Aston Villa'nın başına getirildi.

11 Kasım 2021, Perşembe 14:27 Son Güncelleme:
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Steven Gerrard İskoçya'da geçirdiği 3 başarılı senenin ardından Premier Lig'e teknik direktör olarak döndü. Aston Villa ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Gerrard, 16. sıradaki takımı yukarılara taşımaya çalışacak.

Bir gün Liverpool'un başına geçme hayali olan Gerrard, zor durumdaki Glasgow Rangers'ı 3 senede iyi yerlere getirmişti. İskoçya'da küme düşürüldükten sonra küllerinden doğan Rangers, Gerrard'la eski günlerine dönmüştü.

Gerrard artık klasman atlama zamanın geldiğini düşünerek Aston Villa'nın başına geçti ve Premier Lig'de mücadele verecek.

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