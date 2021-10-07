Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı. İlk olarak Samet Aybaba ve Çağdaş Atan'la görüşen Malatya ekibi, listesine Türkiye'de son olarak Çaykur Rizespor'da görev alan Marius Sumudica'yı ekledi ve Rumen hoca ile görüştü.

Taraflar dün gece gerçekleşen görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağladı. Yeni Malatyaspor yönetimi, bugün son kez Sumudica ile görüşecek ve detaylarda aksilik çıkmazsa sözleşmeler imzalanacak.

Son olarak Romanya takımı Cluj'u çalıştıran 50 yaşındaki Rumen hoca, ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev yaptı.

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