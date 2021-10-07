Sumudica bir kez daha Süper Lig'e dönüyor
Marius Sumudica süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Rumen hoca daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.
07 Ekim 2021, Perşembe 13:07 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı. İlk olarak Samet Aybaba ve Çağdaş Atan'la görüşen Malatya ekibi, listesine Türkiye'de son olarak Çaykur Rizespor'da görev alan Marius Sumudica'yı ekledi ve Rumen hoca ile görüştü.
Taraflar dün gece gerçekleşen görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağladı. Yeni Malatyaspor yönetimi, bugün son kez Sumudica ile görüşecek ve detaylarda aksilik çıkmazsa sözleşmeler imzalanacak.
Son olarak Romanya takımı Cluj'u çalıştıran 50 yaşındaki Rumen hoca, ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev yaptı.
Milliyet Skorer
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