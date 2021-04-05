Futbol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Futbol

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

TFF Merkez Hakem Kurulu, 33. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 12:42 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın maç oynamayacağı haftada, Trabzonspor - Hes Kablo Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçını Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını Halis Özkahya yönetecek.  

İşte tüm hakemler:

6 Nisan Salı

16.00 Göztepe-Ç.Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Nisan Çarşamba

16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor: Suat Arslanboğa

16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor: Özgür Yankaya

19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Nisan Perşembe

16.00 Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya

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