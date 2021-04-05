Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
TFF Merkez Hakem Kurulu, 33. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
05 Nisan 2021, Pazartesi 12:42 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın maç oynamayacağı haftada, Trabzonspor - Hes Kablo Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçını Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını Halis Özkahya yönetecek.
İşte tüm hakemler:
6 Nisan Salı
16.00 Göztepe-Ç.Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
7 Nisan Çarşamba
16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor: Suat Arslanboğa
16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor: Özgür Yankaya
19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Nisan Perşembe
16.00 Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya