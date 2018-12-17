Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan maçla tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de bu hafta sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir 34 puanla liderliğini sürdürürken, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor 28 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Ligde 26'şar puanı bulunan takımlardan Beşiktaş 3, Trabzonspor 4, Galatasaray 5, Kasımpaşa 6, Antalyaspor ise averajla 7. sırada yer aldı.

Fenerbahçe ise geçen hafta olduğu gibi 16. haftayı da 17. sırada bitirdi.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe-Bursaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 4-0

Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: 3-2

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 1-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 2-0

Kayserispor-Akhisarspor: 1-0

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-2

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

17.HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı gelecek hafta oynanacak 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Aralık Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Stadı açıklanmadı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

23 Aralık Pazar:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

24 Aralık Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)

AA



