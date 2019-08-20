Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'deki 6 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in ilk haftasının ardından Galatasaray, Yukatel Denizlispor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir'in çeşitli nedenlerden PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eskişehirspor'u da kurula sevk ettiği kaydedildi.

Fatih Karagümrük'ün antrenörü Cüneyt Dumlupınar'ın PFDK'ya sevkine karar verdiği belirtildi.

AA