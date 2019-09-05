Süper Loto çekiliş sonuçları (5 Eylül Süper Loto sonuçları)
Süper Loto oyununun 620. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 24, 26, 28, 46 ve 51 olarak belirlendi
Süper Loto oyununun 620. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 631 bin 884 lira ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 12 bin 884’er lira, 4 bilen 2 bin 989 kişi 206’şar lira, 3 bilen 63 bin 252 kişi 16 lira 40’ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Malatya’nın Doğanşehir ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
ANKARA (AA)