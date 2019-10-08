Sütü kesilen annelere relaktasyon tedavisi

Adana’da doğum yaptıktan sonra 18 gün boyunca bebeğini emziremeyen anne, Relaktasyon Polikliniği sayesinde ilk kez bebeğini emzirdi.

Büşra Pul Kiper (28) ile Oğuz Kiper (30) çiftinin 5 ay önce Güneş isimli kızları dünyaya geldi. Güneş’in doğduğu gün annenin sütü gelmediği için aile bebeği ilk gün biberon ile besledi. İkinci gün ise Büşra Pul Kiper’in sütü geldiği halde Güneş anne sütü alamadı ve 18 gün boyunca aile bebeklerini dışarıdan besinlerle biberon ile besledi.

Daha sonra Adana’da ilk kez açılan Relaktasyon Polikliniği’ne başvuran Büşra Pul Kiper, buradaki görevli hemşire ve doktorlar sayesinde 18 gün sonra ilk kez Güneş’i emzirdi.

5 ayda 109 anne bu yöntemle emzirdi

Seyhan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurşah Keskin, Relaktasyon Polikliniğiyle ilgili yaptığı açıklamada, 5 ayda 109 annenin emzirme sorunlarının giderildiğini anlattı. Keskin, “Emzirmede sıkıntı yaşayan, emzirmeye başlamış ancak daha sonra sütü kesilmiş annelere hizmet vermek amacıyla kuruldu. Mesai saatleri içerisinde yüz yüze, mesai saatleri dışında da telefon ile anne sütü danışmanlık hizmeti veriliyor. Artık emzirmekten umudunu kesmiş annelerin tekrar emzirdiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Evlatlık alanlar da başvurabiliyor

Öte yandan Fatma Türkmenoğlu, hiç doğum yapmadığı halde evlatlık olarak çocuk sahibi olan annelerin de polikliniğe başvurabileceğini belirtti. Türkmenoğlu, “Ten tene temas çok önemli. Anneye özgüven verdikten sonra gerisi oluyor. Onlara da yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

'Beni emdiğinde ağladım'

Poliklinik sayesinde ilk kez bebeğini emziren anne Büşra Pul Kiper de, bebeğini emzirebildiği için mutluluk yaşadığını belirtti. Annelere de tavsiyelerde bulunan Kiper, daha sonra şunları söyledi:

“İlk biberon verildi başka hastanede ikinci gün sütüm geldiği halde beni emmek istemedi kızım. Güneş 18 günlüktü buraya geldiğimde. Fatma ebe bizimle 1,5 saat ilgilendi ve Güneş ilk defa 18 gün sonra 1 buçuk saat boyunca anne sütü aldı. Çok güzel bir duyguydu. Ben hiç emmeyecek diye düşünüyordum. Sütüm geldiği halde Güneş beni emmiyordu. Annelere tavsiyem kesinlikle böyle problemleri varsa vazgeçmesinler. 1,5 saat boyunca Güneş beni emdiğinde ben ağladım."

Relaktasyon yöntemi hakkında

Doğum yaptıktan bir süre sonra stres, doğum kontrol hapları, kalsiyum eksikliği ve düzensiz emzirme gibi nedenlerle anne sütü kesilebilir. Çeşitli sebeplerle sütü azalan veya kesilen anneler için uygulanan yöntemlerle anne sütü üretiminin devam etmesi amaçlanıyor.