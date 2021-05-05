Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, köylünün de ürününü doğrudan satmakta sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

MARKETLERDE FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Karaca, bu süreçte yaş meyve ve sebzeyi satan tek yer olan marketlerin ürün fiyatlarında önemli artışlar yaptığını ve üretici ile market fiyatları arasındaki makasın açıldığını savundu. Bu durumun tüketiciyi de mağdur ettiğine dikkati çeken Karaca, pazarların açılmasıyla üreticinin ucuz ürün satın alma imkanına kavuşacağını kaydetti.

BAKANLIĞIN KARARI ESNAFI MUTLU ETTİ

Cumartesi günü semt pazarlarının kurulumuna verilen izin hal esnafına umut oldu. Bayrampaşa yaş sebze ve meyve halindeki esnaf satışların bir gün de olsa artacağı düşüncesinde. Ancak esnaf tek günü yetersiz buluyor.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.

Vatandaşların yaş sebze ve meyve ile fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Kapanma nedeniyle büyük oranda sessizliğin hakim olduğu Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali esnafı bir gün de olsa satışların hareketleneceği düşüncesinde. Esnaf bir gün için yoğunluk yaşanmasını beklerken sadece cumartesi gününü ise yetersiz buluyor.

"YÜZDE 50 ARTIRIR"

Hal esnafı Uğurcan Sarıturan, "Cumartesi günü için yoğunluk bekliyoruz. Yasaklar geldiğinde, pazarlar kapatıldığından beri önceki dönem oranla daha seyrek iş var. Pazarcılarda tonaj daha fazla oluyor. Daha çok mal alıyorlar. Şu anda örnek olarak halden 100 ton mal kaldırılıyorsa, o gün 150-160 ton mal alınır, yüzde 50 artırır, bir günlük etkisi olur" dedi.

Bir diğer esnafı Mustafa Gümüştepe ise "Beklentimiz büyük ama bir cumartesi açılmasıyla olmuyor. Yüzde 80-90 mal satarken şimdi satışımız yüzde 20-30'a düştü. Bizim cumartesiden beklentimiz bütün malı satmak, gayemiz budur" şeklinde konuştu.

Metin Bilir, "Cumartesi günü pazarların açık olması bizim açımızdan sirkülasyonun düşük olacağını gösteriyor. 3-4 gün pazarların kapalı olması üretilen ürünlerin elde kalmasına neden oldu.

Bir gün için hareketlenecek ama pazarcı esnafının da kafasında soru işaretleri var 'Malı bir gün içinde tüketebilir miyim, tüketemez miyim? Tüketiciye ulaşabilir miyim? Tüketici bana gelir mi?' diye. Sürekli bu soru işaretlerini duyuyoruz. Buradan ne kadar mal çekeceğini kendi bile bilemiyor" diye konuştu.

Öte yandan Bakanlığın kısıtlama sürecinde semt pazarlarının cumartesi günleri açılacağını açıklaması, sebze ve meyve üretimin yoğun yapıldığı Antalya'da olumlu karşılandı. Üretici ve sektör temsilcileri karar sonrası alım satımın hareketlendiğini belirtirken, mutlu olduklarını söylediler.

Türkiye'nin sebze ve meyve üretim merkezi Antalya'daki üretici ve sektör temsilcilerinin tam kapanma sürecinde pazar yerlerinin açılması yönündeki talebi İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt buldu.

Bakanlık dün 81 il valiliğine gönderdiği 'Pazar Yerleri' konulu genelgede, 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00- 17.00 saatleri arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasını kararlaştırdı. Bu karar Antalya'daki üreticileri ve sektör temsilcilerini sevindirdi.

'BAKANLIĞIN KARARI BUGÜN PİYASALARA ÇOK OLUMLU YANSIDI'

Serik Toptancı Hali'nde kararın ardından pazarcı esnafı hallerden mal çekmeye başladı. Bu nedenle halde hareketlilik yaşandı. Tüccar Halil Güzel, "Pazarların açılması Serik haline ve üreticiye katkı sağladı. Cumartesi günü pazarların açılmasından dolayı malların daha iyi satılması sağlandı.

Devlet büyüklerimiz bu kararı haftada 2 güne çıkartırsa üreticinin malının toplama ve hasat döneminde daha hızlı tüketiciye ulaşması sağlanabilir. Haftada 1 gün çok iyi ama 2 güne çıkarsa pazar yerindeki yoğunluk da azalır. Şu anda pazarların açılması olumlu tepki verdi.

Aynı zamanda tüketici açısından da çok olumlu. Çünkü marketler yüksek ve fahiş fiyatlarla satabiliyor ama pazarlarda her keseye uygun mal bulunabiliyor. Bakanlığın kararı bugün piyasalara çok olumlu yansıdı. Yarın daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

'ELİMİZDE MAL KALMADI'

Komisyoncu İzzet Göksu, "Pazarların açılması çok olumlu. Açıklamanın ardından piyasaya olumlu yansıdı. Şu anda elimizde mal kalmadı. Bugün domates 2,5 lira, 2-3 gündür 1 liraya 50 kuruşa zor satıyorduk" diye konuştu.

'SATIŞLARINDA BİR HAREKETLİLİK OLDU'

Komisyoncu İbrahim Şahin, "Bakanlığın kararının ardından dün öğleden sonra ve bugün mal satışlarında bir hareketlilik oldu. Şu anda mallarımız satılıyor. Çok kötü bir hafta sonu geçirdik. Mallarımız satılmadı hep çöpe gitti. İnşallah bundan sonra iyi olur" dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZ ADINA İYİ BİR KARAR OLDU'

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, semt pazarlarıyla ilgili alınan karar sonrası yetkililere teşekkür ederken, "Üreticilerimizin adına devlet büyüklerimize teşekkür etmek istiyorum. Tabii biz üreticiler olarak haftanın en az 2-3 günü semt pazarlarının açılmasını istiyorduk.

Ancak değerli devlet büyüklerimiz haftanın 1 gün semt pazarlarının açılmasını uygun gördüler. Tabii ki buna da çok şükür üreticinin malı en azından para edecektir.

Covid- 19 tedbirleri gereğince de zincir marketlerde çok fazla yığılma olması, cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 arası semt pazarlarının açık olması dışında yine çarşamba günleri de olmasını devlet büyüklerimizden rica ediyoruz.

Emeği geçen herkese Sayın Genel Başkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız ve Sağlık Bakanımızın da uygun görmesi neticesinde ve son olarak Cumhurbaşkanımızın oluruyla gerçekten üreticilerimiz adına iyi bir karar oldu. Teşekkür ederim" diye konuştu.

ÜRETİCİLERİMİZ KARARDAN MEMNUN'

Finike Komisyoncular Derneği Başkanı İsmail Karataş, "Pazarların açılması kararı sonrası sebze fiyatlarımız normale döndü. Tüketici alınan bu kararla taze sebze meyveleri tüketecek üreticilerimiz alınan karardan memnun. Bu kararda katkısı bulunan Antalya milletvekillerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA - AA