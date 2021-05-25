Futbol Taraftarları heyecanlandıran haber! Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi

Taraftarları heyecanlandıran haber! Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi

Futbol

Taraftarları heyecanlandıran haber! Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı İtalya'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ve Roma'dan Bruno Peres'i Trabzon'a getirdi.

25 Mayıs 2021, Salı 21:27 Son Güncelleme:
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Özel uçakla Trabzon'a gelen Gervinho ve Peres'e bordo-mavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı çıkışında büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde çiçek verdikleri oyunculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Önlemlere karşın Gervinho, yanlarına gittiği taraftarlarla el sıkıştı.

Yarın bordo-mavili takım ile sözleşme imzalayacak futbolcular, kendilerine karşılayan kulüp menajeri Emrah Tok ile kulübe ait araca binerek kalacakları otele gitti.

33 yaşındaki Fildişi sahilli oyuncu sol kanat oyuncusu Gervinho, Parma'da bu sezon forma giydiği 25 lig karşılaşmasında 5 gol kaydetti. Brezilyalı sağ bek Peres ise Roma'da 30 lig maçında görev alırken 1 gol attı.

AA

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