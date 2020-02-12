Tartışmalı hakemlere bu hafta maç yok

Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Halis Özkahya, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk ve Gençlerbirliği-Trabzonspor ile Göztepe-Beşiktaş maçlarını yöneten Hüseyin Göçek, 22. haftada görev almadı.

Haftanın öne çıkan iki maçı Trabzonspor-Sivasspor maçını Cüneyt Çakır, Başakşehir-Beşiktaş maçını ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Haftanın tüm maçlarının hakemleri ise şöyle:

14 Şubat Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler