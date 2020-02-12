Tartışmalı hakemlere bu hafta maç yok
Süper Lig'in 22. haftasının hakemleri açıklandı. Önceki haftalarda verdikleri kararlarla tartışılan Hüseyin Göçek, Ümit Öztürk ve Halis Özkahya'ya bu hafta maç verilmedi.
12 Şubat 2020, Çarşamba 13:52 Son Güncelleme:
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Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Halis Özkahya, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk ve Gençlerbirliği-Trabzonspor ile Göztepe-Beşiktaş maçlarını yöneten Hüseyin Göçek, 22. haftada görev almadı.
Haftanın öne çıkan iki maçı Trabzonspor-Sivasspor maçını Cüneyt Çakır, Başakşehir-Beşiktaş maçını ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Haftanın tüm maçlarının hakemleri ise şöyle:
14 Şubat Cuma:
- 20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 Şubat Cumartesi:
- 14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya
- 17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan
- 20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 Şubat Pazar:
- 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
- 16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
- 19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 Şubat Pazartesi:
- 20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
- 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler