Tecrübe konuşuyor: Oyuncak alışverişinde çatışmalar

Çocuk ısrarla oyuncakların alınması için ağlama yöntemini kullanır ve ağlayarak aslında bu konuda ne kadar kararlı ve ısrarcı olduğunun mesajını verir. Ebeveynleri ise kabul etmediğinde o anda inatlaşma süreci başlar. Bu durumda çocuğa seçtiği oyuncaklar arasından seçim yaptırmak o an için en doğru yaklaşım olabilir. Ama inatlaşmak değil! Okul öncesi erken çocukluk döneminde çocuklar soyut kavramları (zaman, miktar, özlem, sevgi, duygular vb.) somut olarak düşünemiyorlar. Çocuğunuzla, oyuncak almak için evden çıkmadan önce ilk adımda konuşmalısınız. Çocuklar bu dönemde yalnızca somut düşünceye sahipler.

Çocuk Gelişimci Dila Toker

Dolayısıyla soyut kavramları ancak somut örnekler ile çocuğunuza öğretebilirsiniz. Yani alışveriş öncesinde kaç tane oyuncak alabileceğiniz miktarda paranız var bunu çocuğunuza göstermeli ve anlatmalısınız. Elinize bir miktar para alarak “miktar kavramını” somutlaştırmış olacaksınız.

Sadece bir veya iki, üç gibi şeklinde sayıları belirterek, ”Bugün iki oyuncak alacak kadar paramız var bu yüzden iki oyuncak alabiliriz” şeklinde bir ifade ile çocuğunuza anlatabilirsiniz. Bu şekilde çocuğunuza hem miktar kavramını öğretmiş olacaksınız hem de daha sağlıklı bir iletişim kurmuş olacaksınız.