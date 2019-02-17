Tek seferde 3 mağduriyet

Korsan ödeme noktaları olarak da bilinen bu ödeme noktaları, fatura tahsilatı yapıyor gibi davranarak elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarını ödemek isteyen vatandaşları zorda bırakıyor.

AÇMA KAPAMA BEDELİ

Sahte ödeme noktalarına giden vatandaşların 3 olumsuzlukla karşılaştığını belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Örneğin elektrik faturasını ödediğini sanan vatandaş aslında faturayı ödemediği için elektriği kesiliyor. Borç ödenmediği sürece faiz işletiliyor. Ayrıca elektrik kesildiği için açma kapama bedeli ve fatura tutarının tekrar ödenmesi gerekiyor” dedi.

ANA FİRMADAN İSTEYİN

Bu mağduriyeti sadece sahte kurumların değil yetkili temsilciliklerin de yaşatabileceğini belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu: “BDDK’dan ruhsat almış olan ve temsilcilikleri eliyle fatura tahsilatı gerçekleştiren ana firma, yetkili ödeme noktasıyla sözleşmesini feshediyor ancak o ödeme noktası vatandaştan para toplamaya devam ediyor.”

KOMİSYON YASAK

Tahsilat merkezlerinde kredi kartıyla yapılan ödemelerde fark alındığını da belirten Aydın Ağaoğlu, “Aslında 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu tek çekimli kredi kartı ödemelerinde komisyonu yasaklar. Tüketiciler Hakem Heyetine başvururlarsa bu bedellerin iadesini alabilirler. Hakem Heyetine internet üzerinden de başvurulabilir” diye konuştu.

KAREKODU TELEFONA OKUTUN

✔ Fatura ödemelerine aracılık eden kuruluşları BDDK’nın internet sitesinden yayımlanan yetkili kuruluş listelerinden kontrol edin.

✔ İşyerinin dış cephesinde; BDDK logosunun, ödeme kuruluşunun logosunun, 10 haneli temsilci kodunun ve karekodun olduğu etiketlerin bulunup bulunmadığına bakın.

✔ Karekodu akıllı telefonlara okutun.

✔ İşyerinde ‘yetkili temsilci sertifikasının’ asılıp asılmadığına dikkat edin.

✔ Her tabelaya inanmayın.

✔ Vergi levhası’nın olması yetmez.

✔ Şüphelendiğiniz işyerlerini BDDK’ya şikayet edin.

✔ Ayrıca faturaları otomatik ödeme talimatıyla ödemek sizi birçok mağduriyetten kurtarır.

HÜLYA ÇAYLAK