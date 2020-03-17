Ekonomi Temassız ödeme limiti koronavirüs nedeniyle artırıldı

Temassız ödeme limiti koronavirüs nedeniyle artırıldı

Ekonomi

Temassız ödeme limiti koronavirüs nedeniyle artırıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarından itibaren 250 TL'ye çıkarıldı.

17 Mart 2020, Salı 16:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. Son tedbir açıklaması Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) geldi. BKM, koronavirüs tedbirleri kapsamında temassız ödemelerde işlem limitinin artırıldığını duyurdu. BKM Genel Müdürü Soner Canko, "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi'' dedi.

Nakit para kullanımı azaldı 

Koronavirüs salgını sonrasında hijyen konusundaki uyarılar etkili olurken, nakit para kullanımı azaldı. Vatandaşlar nakit para yerine temassız ödemeyi tercih etmeye başladı.

İlgili Haberler
Bosta Hersek'te koronavirüs alarmı! Acil durum ilan ettiler


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Daha hızlı yayılıyor ölüm oranı daha düşük
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Ford geleceğe hazır
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Hükümetteki en büyük korona tartışması bu!
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merkez Bankası faiz kararını açıkladı