Temassız ödeme limiti koronavirüs nedeniyle artırıldı

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. Son tedbir açıklaması Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) geldi. BKM, koronavirüs tedbirleri kapsamında temassız ödemelerde işlem limitinin artırıldığını duyurdu. BKM Genel Müdürü Soner Canko, "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi'' dedi.

Nakit para kullanımı azaldı

Koronavirüs salgını sonrasında hijyen konusundaki uyarılar etkili olurken, nakit para kullanımı azaldı. Vatandaşlar nakit para yerine temassız ödemeyi tercih etmeye başladı.



