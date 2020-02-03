Futbol TFF: Nihat Özdemir görevinin başındadır

TFF: Nihat Özdemir görevinin başındadır

Futbol

TFF: Nihat Özdemir görevinin başındadır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

03 Şubat 2020, Pazartesi 19:03 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir." ifadeleri yer aldı.

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