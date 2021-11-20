TMSF açıkladı: 6 şirket daha devroldu

Faizsiz konut alımı için gün geçtikçe çoğalan tasarruf finansman şirketlerinin bazıları için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu geçtiğimiz aylarda tasfiye kararı almıştı. Bu tasfiye sürecini en iyi şekilde yönetmek isteyen TMSF tasarruf sahiplerine kolaylık olması açısından dört aydır yaptığı çalışmalar neticesinde 21 şirketten 6 adetinin Katılım Evim ve İmece Evim'e devrolmasına karar verdi.