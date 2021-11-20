TMSF açıkladı: 6 şirket daha devroldu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesine ilişkin olarak 6 şirketin Katılım Evim ve İmece Evim'e devredileceğini duyurdu.
20 Kasım 2021, Cumartesi 16:37 Son Güncelleme:
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Faizsiz konut alımı için gün geçtikçe çoğalan tasarruf finansman şirketlerinin bazıları için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu geçtiğimiz aylarda tasfiye kararı almıştı. Bu tasfiye sürecini en iyi şekilde yönetmek isteyen TMSF tasarruf sahiplerine kolaylık olması açısından dört aydır yaptığı çalışmalar neticesinde 21 şirketten 6 adetinin Katılım Evim ve İmece Evim'e devrolmasına karar verdi.
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