TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları olmak üzere binlerce kişi yararlanabilecek. İşte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen kampanyanın ayrıntıları…

TOKİ’den konut ve iş yeri alan vatandaşlardan borcunu erken ödeyip, tapusunu erken almak isteyeler için her yıl kampanya düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapabilecekler.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI

TOKİ indirim kampanyasından geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2020 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları faydalanabilecek.

Ayrıca, başvuru tarihleri dışında toplu ödeme yapanlar, indirimden yararlanamayacak.

İndirim kampanyası dahilinde bulunan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor.

Bununla birlikte, kampanyaya katılmak isteyenlerin geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları faydalanamayacak.