Tom Hardy filmleri ve tv şovları: 2021 en çok sevilen, izlenen Tom Hardy dizileri… Tom Hardy, 15 Eylül 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Doğum yeri ise Londra'dır. Tom Hardy'in annesi ressam ve babası ise yazardır. Yakışıklı oyuncu birçok yapımda başrolde oynamıştır. Özellikle aksiyon ve bilimkurgu tarzında çektiği filmler çok beğenilmektedir. En büyük çıkışını ise Mad Max: Öfkeli Yollar filmi ile yapmıştır.

Tom Hardy'in gerçek ismi Edward Thomas Hardy olarak bilinmektedir. Küçük yaşlarda tiyatroya merakı bulunan Hardy, sinemaya da tiyatro sayesinde geçiş yapmıştır. Tiyatroyu çok seven Tom, Richmond Dram Okulu'nda ve Tower House School'da okumuştur. 21 yaşında ise “Find Me A Supermodel” adlı yarışmayı kazanarak birinci olmuştur.

2010 tarihinde gösterime giren Inceptıon filminde oynayan Hardy, bu tarihten sonra birçok yapımda başrol oynamaya başlamıştır. Kariyerinde birçok dizi ve film bulunmaktadır. Ayrıca oyunculuk kariyerini hala devam ettirmektedir.

1. Kardeşler Takımı

9 Eylül 2001 - 4 Kasım 2001 tarihleri arasında yayınlanan bu televizyon dizisinde Tom Hardy'de rol almıştır. Dizi 1 sezon ve 10 bölümden oluşmaktadır. 2. Dünya Savaşı'nı ele alan bu dizide Pfc. John Janovec karakterine hayat veren Hardy, çok başarılı bir iş çıkarmıştır. Ayrıca bu dizi Primetime Emmy En İyi Mini Dizi ödülünü almıştır.

2. Colditz

Colditz adlı yapım bir savaş filmidir. Bir grup İngiliz asker, 2. Dünya Savaşı sırasında Colditz adlı kampta esir tutulmaktadır. Bu kamp Almanlara ait olan kaçılması zor bir kamptır. Esir tutulan kişilerin ise kendi ülkeleri tarafından öldüğü düşünülmektedir. Yani İngiltere'de herkes bu esirlerin bir daha gelmeyeceğini düşünmektedirler.

Esirlerden birisi bu kamptan kaçmak için harekete geçecektir. Tom Hardy bu filmde Jack Rose karakterine hayat vermiştir. Film 2005 tarihinde vizyona çıkmıştır.

3. Gideon's Daughter

26 Şubat 2006 tarihinde gösterilen bu yapım bir televizyon filmidir. BBC yapımı olan bu televizyon filminde Tom Hardy, Emily Blunt ve Bill Nighy gibi isimler rol almıştır.

4. Inception

2010 yapımı olan bu filmde Tom Hardy, Leonardo Di Caprio ve Marion Cotillard gibi oyuncular rol almıştır. Başlangıç filmi aksiyon ve bilim kurgu türünde bir filmdir. Filmde birçok akıl almaz sahne yer almaktadır. 2010 tarihinde yayınlanan film son 25 yılın en iyi filmlerinden birisi olmuştur.

5. Mad Max: Öfkeli Yollar

1979 tarihinde gösterime giren Mad Max, 2015 tarihine gelindiğinde Tom Hardy ile tekrar sinemaya uyarlanmıştır. Filme ismini veren karakter Çılgın Max olarak bilinmektedir. Çılgın Max, birçok yolculuğa çıkmış olan ve maceradan maceraya atılmış olan bir karakterdir.

Öfkeli Yollar filmi aksiyon ve macera türünde başarılı bir yapım olmuştur. Filmin başından sonuna kadar heyecan artarak devam etmektedir. Çılgın Max karakterine hayat veren Hardy, oldukça iyi bir oyunculuk sergilemiştir.

6. Venom: Zehirli Öfke

Aksiyon ve bilim kurgu türüne iyi bir örnek olan Venom: Zehirli Öfke filmi 2018 tarihinde gösterime girmiştir. Tom Hardy bu filmde Eddie Brock karakterini canlandırmıştır. Hayatı yolunda gitmeyen Eddie, dünya dışından gelen bir varlık tarafından ele geçirilir. Bu andan itibaren Eddie'nin hayatı çok değişecektir. Marvel evreninin kötü karakteri Venom, Tom Hardy ile sinemaya damgasını vurmuştur.