Trabzonspor AEK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor Yunanistan ekibi AEK ile rövanş maçına çıkıyor. Futbolseverler Trabzonspor AEK maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Trabzonspor AEK maçı ile ilgili detaylar…
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK’yı konuk ediyor. Trabzonspor oynadığı ilk karşılaşmada 3-1’lik avantajını değerlendirerek turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor AEK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor AEK maçı ile ilgili detaylar…
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için son sınavına çıkıyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak
İlk karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan Trabzonspor, yakaladığı avantajı değerlendirerek rakibi karşısında turu geçmeyi hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor'un AEK karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.
AEK’nın muhtemel 11’i ise Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simao, Simoes, Verde, Livaja, Mantalos, Oliveira