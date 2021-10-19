Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu belli oldu. Kulüp Doktoru Hakan Çelik, oyuncunun son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız müsabakada sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.

Nwakaeme'nin en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor 'un Nijeryalı yıldızı, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçıracak.