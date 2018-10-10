Rusya'nın St. Petersburg şehrinde şeridi işgal eden bir sürücü, kırmızı ışıkta da geçince başka bir sürücü tarafından kornayla uyarıldı. Arabasını yaya geçidindeki insanların üstüne süren trafik canavarı, arabasından inerek kendisine korna çalan sürücünün üstüne yürüdü. Sürücü, trafik canavarını biber spreyiyle etkisiz hale getirdi. Araç kamerası tüm olayı kaydetti.

İHA



