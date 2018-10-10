  • Haberler
  • Dünya
  • St. Petersburg'da trafikte olay! Biber gazı sıktı!

St. Petersburg'da trafikte olay! Biber gazı sıktı!

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde trafik canavarını kornayla uyaran adam, kendisine saldırmaya gelen adamı biber gazıyla etkisiz hale getirdi

10 Ekim 2018, Çarşamba 13:59 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 14:03
A A

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde şeridi işgal eden bir sürücü, kırmızı ışıkta da geçince başka bir sürücü tarafından kornayla uyarıldı. Arabasını yaya geçidindeki insanların üstüne süren trafik canavarı, arabasından inerek kendisine korna çalan sürücünün üstüne yürüdü. Sürücü, trafik canavarını biber spreyiyle etkisiz hale getirdi. Araç kamerası tüm olayı kaydetti.

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.