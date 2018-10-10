St. Petersburg'da trafikte olay! Biber gazı sıktı!
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde trafik canavarını kornayla uyaran adam, kendisine saldırmaya gelen adamı biber gazıyla etkisiz hale getirdi
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde şeridi işgal eden bir sürücü, kırmızı ışıkta da geçince başka bir sürücü tarafından kornayla uyarıldı. Arabasını yaya geçidindeki insanların üstüne süren trafik canavarı, arabasından inerek kendisine korna çalan sürücünün üstüne yürüdü. Sürücü, trafik canavarını biber spreyiyle etkisiz hale getirdi. Araç kamerası tüm olayı kaydetti.
İHA