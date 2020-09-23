TRT'den Ersin Düzen açıklaması
TRT, spiker Ersin Düzen'in maaşını açıkladı. 400 bin lira maaş aldığı iddia edilen ve canlı yayında bu iddiaları yalanlayan Ersin Düzen'in aylık 27 bin 500 lira kazandığı bildirildi.
23 Eylül 2020, Çarşamba 13:48 Son Güncelleme:
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TRT'den aylık 400 bin lira aldığı iddia edilen spor spikeri Ersin Düzen ile ilgili TRT'den resmi açıklama geldi.
Kurumdan yapılan resmi açıklamada Ersin Düzen'e yeni yayın döneminde yapılan %10 artışla aylık 27.500 TL ödendiği bilgisi verildi.
Duyuruda 10 yıldır Stadyum programının moderatörlüğünü yapan Düzen'e bu ücret dışında başka bir ödeme yapılmadığı aktarıldı.
https://twitter.com/trtspor/status/1308698819304009728
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