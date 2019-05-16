Turistik Doğu Ekspresi bileti 400 lira

TCDD sitesinden satışa çıkarılan biletler ilk günden yoğun talep aldı.

TEK KİŞİLİK BİLET 400, ÇİFT KİŞİLİK BİLET 500 LİRA

İlk seferi 29 Mayıs’ta yapılacak olan Turistik Doğu Ekspresi’nin tek kişilik bilet fiyatı 400 lira oldu. Seferini 29 Mayıs’ta saat 20.00’da Ankara’dan Kars’a yapacak olan trende çift kişilik bilet 500 liradan satışa sunuldu. Tamamı yataklı vagondan 120 yolcu kapasiteli tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak.

Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara’dan saat 20.00, Kars’tan saat 23.00 civarında kalkacak. (Milliyet)