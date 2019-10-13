Türkiye, Fransa maçıyla 576. kez sahaya çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 245'i deplasmanda, 250'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 760 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 575 karşılaşmanın 494'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 575 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'daki 10. maç

Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10'uncu maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 9 maçta 8 galibiyet aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı.

A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 19 gol attı, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti.

Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybeden milliler, beşinci maçında sahasında Andorra'yı 1-0, altıncı karşılaşmasında deplasmanda Moldova'yı 4-0, yedinci mücadelesinde de evinde Arnavutluk'u 1-0 yendi.

Şenol Güneş yönetimindeki 60. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 60. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 59 maçta milliler, 31 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol attı, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 41 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 76 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

Altıncı randevu

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

Türkiye ile Fransa, Paris'te yapacakları maçla 6. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

Fransa B Milli Takımı ile 2 maç

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 8. Hafta karşılaşmasında Türkiye, Fransa'ya konuk olacak. 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

Türkiye liderlik için sahada

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

Milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Kaan Ayhan, Efecan Karaca ve Abdulkadir Parmak'ın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta 14 Ekim Pazartesi günü ayrıca TSİ 21.45'te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

Aday kadro

A Milli Takım'ın Fransa maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Maç programı

Elemelerin 8. haftasında 14 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

A Grubu

21.45 Kosova-Karadağ

21.45 Bulgaristan-İngiltere

B Grubu

21.45 Ukrayna-Portekiz

21.45 Litvanya-Sırbistan

H Grubu

21.45 İzlanda-Andorra

21.45 Moldova-Arnavutluk

21.45 Fransa-Türkiye

AA