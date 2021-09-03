Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda namağlup unvanıyla yarı finale gelen Filenin Sultanları zorlu rakibi Sırbistan karşısında galip gelerek finale adını yazdırmak istiyor. Peki, Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda canlı izlenecek mi? Filenin Sultanları yarı final maçı bilgileri…

TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası kapsamındaki Türkiye Sırbistan voleybol maçı 3 Eylül Cuma günü saat 18:00'de başlayacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK Mİ?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat 18:00'de TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı finale kadar namağlup geldi. Romanya, Ukrayna, İsveç Finlandiya, Hollanda, Çekya ve Polonya karşısında galip gelen Filenin Sultanları yarı finalde ise Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

2019 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibi karşısında mağlup olarak şampiyonaya ikincilikle veda etmişti.

FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonasında 4 takım yarı finale adını yazdırmıştı. Türkiye-Sırbistan karşılaşmasında galip gelen takım, şampiyonanın ilk finalisti olacak.

İkinci finalist ise İtalya-Hollanda karşılaşmasının sonunda belli olacak.