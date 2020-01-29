Türlü yemeği tarifi: Türlü yemeği nasıl yapılır?
Akşam yemeklerinde birbirinden sağlıklı yemekler tüketmek hem günlük yaşantımız hem de genel olarak yaşantımızı oldukça olumlu yönde etkiler. Türlü yemeği tarifi hem evde pratik bir şekilde yapılabilir hem de oldukça sağlıklı bir öğün olur. Eğer türlü yemeği tarifi arıyor yada türlü yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "türlü yemeği tarifi, türlü yemeği nasıl yapılır" haberimize göz atın.
29 Ocak 2020, Çarşamba 10:43 Son Güncelleme:
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Birbirinden sağlıklı sebzelerin bir araya geldiği türlü yemeği tarifi tam bir şifa deposun. Evde pratik yemek tarifi arıyorsanız türlü yemeği tarifi tam size göre olacaktır. Eğer türlü yemeği tarifi arıyor yada türlü yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "türlü yemeği tarifi, türlü yemeği nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Türlü yemeği tarifi
Türlü yemeği malzemeleri
- 1 adet büyük boy kuru soğan
- 4 diş sarımsak
- 4 adet orta boy yeşil biber
- 2 adet orta boy kırmızı biber
- 4 adet orta boy domates
- 3 adet orta boy patlıcan
- 2 adet orta boy patates
- 2 adet orta boy kabak
- 200 gram taze fasulye
- 1/2 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
Türlü yemeği yapılışı
Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Sarımsakları incecik kıyın. Ortadan ikiye kestiğiniz yeşil ve kırmızı biberleri çekirdeklerini alıp iri parçalar halinde kesin. Kabuğunu alacalı bir şekilde soyduğunuz patlıcan ve kabakları, biberlerle uyumlu olacak şekilde doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz domates ve patatesleri iri parçalar halinde kesin. Uç kısımlarını kestikten sonra kılçıklarını aldığınız taze fasulyeleri ortadan ikiye bölün. Zeytinyağını derin bir tencere ya da güveç kabında kızdırın. Daha sonra sırayla kuru soğan, sarımsak, taze fasulye, patlıcan, patates, kabak, biber ve domatesleri ekleyin. Zeytinyağı, sıcak su ve domates salçasını küçük bir kapta karıştırdıktan sonra domateslerin üzerine gezdirin. Tuz ve karabiber ekleyin kapağını kapatın. Tencerede kısık ateşte 45-50 dakika kadar pişirin. Servis ederken tüm sebzelerin karışması için farklı bir kaba alın ve sıcak servis edin.