TV’de çip ve eleman krizi! ‘İşçi bulamamak en büyük sorun…’
Akıllı cihazların en önemli bileşeni olan çiplerin tedarik sorunu hâlâ çözülemedi. Pandemi ile birlikte başlayan krizden en çok etkilenen sektörlerden biri ise akıllı televizyon endüstrisi oldu. Çip sorununa hammadde fiyatlarının önlenemez yükselişi de eklenince, akıllı TV’de son 2 yılda 3 kata varan fiyat artışları yaşandı. Ayrıca konteyner sıkıntısı son dönemin en büyük problemi oldu. İthalat ve ihracat için boş konteyner ve uygun fiyat bulmak da neredeyse imkansız hale geldi.
25 Eylül 2021, Cumartesi 08:02 Son Güncelleme:
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17 ülkeye ihracat yapan yerli TV üreticisi Skytech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ünsal, elektronik sektöründe yaşanan sorunlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ünsal, “Çip krizinden kaynaklı ürün ve hammadde fiyatları çok hızlı artış gösterdi. Üreticiler olarak piyasa dengesi açısından elimizden geleni yaptık fakat buna rağmen bitmiş üründe yüzde 60’lara varan fiyat farkları oluştu. Ürün tedarik zinciri bir çok kez sekteye uğradı. Fiyatları yaklaşık 3 katına kadar çıkan ürünleri gördük” dedi.
Sektörün diğer önemli sorunlarının navlun ve taşımacılık olduğunu anlatan Ünsal, “Nitelikli veya niteliksiz eleman bulmak, işçi çalıştırmak da günümüzde çok zor. İhracat taleplerine cevap vermemiz gereken bir dönemde işçi bulmanın zor olması gerçekten büyük bir dezavantaj” dedi. Ünsal, ayrıca TV’de 5 bin liranın altında 9 taksit uygulamasının yerli üreticiler için avantaj sunduğunu bunun tüketiciye de ödeme kolaylığı getirdiğini vurguladı.
500 KİŞİ ALACAK
Üretimlerini İstanbul İkitelli’de yaptıklarını kaydeden Uğur Ünsal, “2 yılda 100 milyon lira yatırım yaptık. Toplam 4 adet TV üretim hattı 2 adet elektrikli ev aletleri hattımız mevcut. Türkiye’de yıllık yaklaşık 3 milyon adet TV satılıyor ve bu alanda yüzde 7’lik pazar pazar payına sahibiz. Bu yıl yeni fabrika yatırımıyla 500 kişiyi daha istihdam edeceğiz. ABD’ye de ihracat yapmaya hazırlanıyoruz. Bu yılı yüzde 75 büyüme ve 400 milyon lira ciro ile kapatmayı planlıyoruz” dedi.