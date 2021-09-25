TV’de çip ve eleman krizi! ‘İşçi bulamamak en büyük sorun…’

17 ülkeye ihracat yapan yerli TV üreticisi Skytech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ünsal, elektronik sektöründe yaşanan sorunlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ünsal, “Çip krizinden kaynaklı ürün ve hammadde fiyatları çok hızlı artış gösterdi. Üreticiler olarak piyasa dengesi açısından elimizden geleni yaptık fakat buna rağmen bitmiş üründe yüzde 60’lara varan fiyat farkları oluştu. Ürün tedarik zinciri bir çok kez sekteye uğradı. Fiyatları yaklaşık 3 katına kadar çıkan ürünleri gördük” dedi.

İŞÇİ BULAMAMAK EN BÜYÜK SORUN

Sektörün diğer önemli sorunlarının navlun ve taşımacılık olduğunu anlatan Ünsal, “Nitelikli veya niteliksiz eleman bulmak, işçi çalıştırmak da günümüzde çok zor. İhracat taleplerine cevap vermemiz gereken bir dönemde işçi bulmanın zor olması gerçekten büyük bir dezavantaj” dedi. Ünsal, ayrıca TV’de 5 bin liranın altında 9 taksit uygulamasının yerli üreticiler için avantaj sunduğunu bunun tüketiciye de ödeme kolaylığı getirdiğini vurguladı.

500 KİŞİ ALACAK

Üretimlerini İstanbul İkitelli’de yaptıklarını kaydeden Uğur Ünsal, “2 yılda 100 milyon lira yatırım yaptık. Toplam 4 adet TV üretim hattı 2 adet elektrikli ev aletleri hattımız mevcut. Türkiye’de yıllık yaklaşık 3 milyon adet TV satılıyor ve bu alanda yüzde 7’lik pazar pazar payına sahibiz. Bu yıl yeni fabrika yatırımıyla 500 kişiyi daha istihdam edeceğiz. ABD’ye de ihracat yapmaya hazırlanıyoruz. Bu yılı yüzde 75 büyüme ve 400 milyon lira ciro ile kapatmayı planlıyoruz” dedi.