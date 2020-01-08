Uçağın iniş takımlarında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Fildişi Sahilleri'ndeki Abidjan'dan kalkıp Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na inen Air France'a ait bir uçağın iniş takımlarında 10 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Air France trajik olayı doğrularken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı. Paris ile Fildişi Sahilleri 6 saat sürüyor. Son yıllarda Afrika'dan kalkan uçakların iniş takımlarına saklananlarda artış gözleniyor. 2013'te İstanbul-Londra seferini yapan British Airways uçağının iniş takımlarında 32 yaşındaki grafiker Hikmet Kömür’ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Kömür'ün İngiliz sevgilisine ulaşmayı amaçladığı ortaya çıkmıştı.











