E devlet ücretli öğretmenlik başvuruları son günlerde sıklıkla aranıyor. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte, MEB’e bağlı okullardaki kadro açığına göre adayların başvuruları değerlendirilecek. Bununla birlikte, başvurular iki adımda gerçekleşecek. İşte, 2021 Ücretli öğretmenlik başvuruları hakkında merak edilenler…

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alınan bilgilere göre, ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ayı itibariyle başlayacak.

E DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor. Bunun için başvuruda bulunacak öğretmen adaylarının aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor.

1-E devlet ücretli öğretmenlik başvuru yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmalı.

2-Sisteme girilmesinin ardından karşılarına çıkacak ekranda kendinden istenen bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurulmalı.

3-Özellikle İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişime geçebilmesi için önemli olduğundan bu bölümün doğru incelenmesi ve varsa yanlışların düzeltilmesi gerekli.

4-Eğitim bilgileri bölümünde yer alan;

Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.

Formasyonum var.

Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum.

Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum YÖK denkliğim var

Eğitim Enstitüsünden mezun oldum. Seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilmeli.

5-Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalı.

6- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içinden tercihinize esas olan mezuniyet bilgisi belirtilen alandan seçilmeli

7- İl ve ilçe tercihi ile birlikte branş belirtmeli, 2. dönem de bu tercihlere göre çalışmak isteniyorsa 'İlgili tercihimin 2. dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlenmeli.

8- Zorunlu olmamakla birlikte KPSS bilgileri yıl ve puan bilgisi tercih edilerek ekle ve kaydete basılmalı ve işlem sonlandırılmalı.