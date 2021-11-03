UEFA ülke puanı için kritik 2 gün! 3 maçtan 6 puan çıkar mı?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bugün ve yarın Avrupa mesaisi yapacak. Rakipler sırasıyla Sporting, Antwerp ve Lokomotiv.

3 temsilcimizin 6 veya daha fazla puan toplaması oldukça büyük önem taşıyor.

Bu hafta en yakın rakiplerimizin kayıplarıyla geçmeye devam ederse ülke puan sıralamasında 4 basamak birden atlayabilir ve 15. sıraya oturabiliriz.

Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Çekya şu anda en yakın rakiplerimiz.

Sıralamada son durum şöyle:

15- Hırvatistan 24,9

16- Yunanistan 24,7

17- Güney Kıbrıs 24,62

18- Çekya 24,6

19- Türkiye 24,5

20- Norveç 23,75

Hürriyet Spor Arena'daki habere göre, Temsilcilerimiz alacakları puanlarla Türkiye’yi ilk 15 içine sokamazsa, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5’ten 4’e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi’ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme oynayacak. Ülkemizden UEFA Avrupa Ligi’ne takım gidemeyecek ve diğer 3 temsilcimiz ise ise UEFA Konferans Ligi’nde yer alacak.