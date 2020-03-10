Araştırmalara göre, ilk yıllarında sürekli uyku problemleri yaşayan bebeklerin çocukluk çağında anksiyete ve depresyon yaşama olma olasılığı daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Daily Mail’in haberine göre her beş bebekten birinde ilk 12 ayda sık sık uyanma veya uykuya dalma sorunu gibi uyku güçlükleri yaşıyor.

Araştırmacılar, bu bebeklerin dört yaşına kadar duygusal problemlerle karşılaşma olasılığının üç kat daha fazla olduğunu buldu.

Depresyon, kaygı veya OKB görülme olasılığı 2 kat fazla

Uyuma güçlüğü yaşayan bebeklerin on yaşına kadar depresyon, ayrılık kaygısı veya obsesif kompulsif bozukluk gibi duygusal bir bozukluğa sahip olma olasılığının iki kattan fazla olduğu tespit edildi.

Avustralya, Melbourne'deki Murdoch Çocuk Araştırmaları Enstitüsü'nden bilim adamları, uykuya mücadele eden bebeklerin çocukluktaki zihinsel sağlık sorunları açısından dikkatle izlenmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Araştırma ekibi, yaşamlarının ilk yılı boyunca bin 500 bebeği izledi ve anneler, bebeklerinin uyku düzenleri hakkında üç, altı, dokuz ve 12. ayda hazırlanan anketi cevapladı.

Bebeklerinin yüzde 19'unun geceleri sık sık uyanma ve bir ebeveynin yardımı olmadan uykuya dalma sorunu da dahil olmak üzere 'kalıcı ve şiddetli uyku güçlükleri' yaşadıkları bulundu.

Yüzde 56'sında ise 'orta, dalgalı uyku sorunları' ve yüzde 25'inde de 'yerleşik uyku' vardı. Bebekler çocukluk boyunca izlendi ve zihinsel sağlıkları dört ve on yaşlarında tekrar değerlendirildi.

Bebeklikte görülen uykusuzluk erken bir gösterge olabilir

BMJ Journals dergisinde yayınlanan araştırma, kalıcı ve şiddetli uyku problemleri olanların, dört yaşındayken duygusal problemlerin belirtilerine maruz kalma olasılığının 2,7 kat daha yüksek olduğunu buldu.

Uyku ile ilgili sorunlar yaşayan bebeklerin duygusal bir bozukluğun tanı ölçütleri ile on yaşına kadar karşılama olasılıklarının 2.4 kat daha fazla olduğu tespit edildi. Bu bozukluklar arasında ayrılma kaygısı, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, bipolar ve DEHB bulunuyor.

Bilim insanları, “Bebeklik döneminde sürekli uykusuzluk, çocuğun daha sonraki yaşamında zihinsel problemlere neden oluyor bu da özellikle de endişe sorunlarına karşı artan hassasiyetinin erken bir göstergesi olabilir. Bu yüzden kalıcı şiddetli uyku problemleri olan bebekler, çocukluk döneminde ortaya çıkan ruh sağlığı problemleri açısından izlenmelidir.” diyor.