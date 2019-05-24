Vaser liposuction ile yağlara veda edin, incelmeye merhaba deyin!

Vaser liposuction, diyet ve egzersiz ile kurtulamayacağınız yağları gideren kozmetik bir işlemdir. Liposuction kalça, karın, sırt, kol ya da yüz şekillerini iyileştirmek için uygulanır. Bunun yanı sıra yüz gerdirme, meme küçültme ve karın germe gibi diğer plastik ameliyatlarla birleştirilerek de uygulanabilir. Erkeklerde gözlenen ve jinekomasti olarak adlandırılan meme büyümesinin tedavisinde de uygulanabilir.

VASER LIPOSUCTION NASIL UYGULANIR?

Vaser liposuction, yağ hücrelerini çıkarılmadan önce sıvılaştıran bir tür yağ kaybı prosedürüdür. Bu, yağ hücrelerini hedef alan vaser dalgalar ile birleştirilmiş ultrason rehberliğinde yapılır.

Liposuction, tüm dünyada yapılan en yaygın estetik prosedür türüdür. Amaç yağdan kurtulmak ve vücudunuzu şekillendirmek olsa da liposuction kilo vermek için tasarlanmamıştır. Bunun yerine prosedür diyet ve egzersizle hedeflenmesi zor olan daha küçük yağ birikinti alanlarını hedefler.

VASER LIPOSUCTIONUN FAYDALARI NELER?

Geleneksel tekniklere göre vaser liposuctionun faydaları; yağları daha hassas bir şekilde yok etmek, inatçı lifli yağdan ya da “yağ rulolarından” kurtulmak, cilt gerginliğini artırmak, çevresindeki sinirleri korumaktır. Vaser liposuctin ayrıca emilmeden önce yağı sıvılaştırdığı için hem cerrah hem de hasta için işlemin kolaylaşmasını da sağlar.

İYİLEŞME SÜRECİ NASIL?

Vaser liposuctiondan sonra hastalar çoğunlukla aynı gün evine döner. Ancak en az birkaç hafta morarma, şişme ve acı hissedilebilir. Ameliyattan sonra bir süreliğine ödemi önlemek için korse giyilmesi gerekebilir. Kişiden kişiye farklılık gösterse de çoğu hasta birkaç gün içinde işe dönebilir.

MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER

Öncelikle hastanın gerçekçi beklentileri olmalıdır. Vaser liposuction vücut konturlarını düzeltebilir, kişinin kendine güvenini artırabilir fakat asla tümüyle ideal bir vücut yaratamaz. Bu operasyon için ideal hastalar; normal vücut ağırlığı olan, sıkı ve elastik bir cilt yapısına sahip fakat belli vücut bölgelerinde aşırı yağ kitleleri olan hastalardır.

Yaş çok önemli olmamakla birlikte yaşlanma ile deri elastikiyeti azalır ve liposuction uygulaması azalır. Genç deride uygulama sonrası toparlanma daha erken olur.

SONUÇLARI KALICI MI?

Yağ hücreleri liposuction sırasında kalıcı olarak uzaklaştırılır. Ancak genellikle vücudun farklı bölgelerinde oluşan yeni yağ hücreleriyle kilo alınabilir.

Ameliyattan sonra yeni şekli korumak için bol miktarda yağsız protein, meyve ve sebze, kepekli tahıllar ve az yağlı süt içeren bir diyet uygulanmalı ve en önemlisi düzenli olarak egzersiz yapılmalı.