Futbol Volkan Demirel'den şaşırtan karar: Yorumcu oluyor

Volkan Demirel'den şaşırtan karar: Yorumcu oluyor

Futbol

Volkan Demirel'den şaşırtan karar: Yorumcu oluyor

Fenerbahçe'den 'kısa süre içerisinde teknik direktör olarak dönme' vaadiyle ayrılan Volkan Demirel'in fikri çabuk değişti. Demirel, beIN Sports'ta yorumculuğa başlayacak.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 16:43 Son Güncelleme:
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Milliyet Skorer'in haberine göre, Volkan Demirel yayıncı kuruluşta yorumculuğa başlıyor. Fenerbahçe'den ayrılırken düzenlediği basın toplantısında yurt içi veya yurt dışında bir takımda çalışmayı planladığını söyleyen Demirel, fikrini çabuk değiştirdi.

Demirel'in yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuğa başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki gerginlikten sonra Volkan Demirel'in bu kararı vermesi dikkat çekti.

Fenerbahçe efsanesi, basın toplantısında oldukça kararlı göründüğü teknik direktörlük hayallerine bir süre ara verecek.

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