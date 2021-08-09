Milliyet Skorer'in haberine göre, Volkan Demirel yayıncı kuruluşta yorumculuğa başlıyor. Fenerbahçe'den ayrılırken düzenlediği basın toplantısında yurt içi veya yurt dışında bir takımda çalışmayı planladığını söyleyen Demirel, fikrini çabuk değiştirdi.

Demirel'in yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuğa başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki gerginlikten sonra Volkan Demirel'in bu kararı vermesi dikkat çekti.

Fenerbahçe efsanesi, basın toplantısında oldukça kararlı göründüğü teknik direktörlük hayallerine bir süre ara verecek.