Yaşlıya 'sağlıklı' hayat

Türkiye’de 82 milyon olan toplam nüfusun yüzde 8.8’ini yani 7.2 milyonunu, 65 ve daha büyük yaştaki bireyler oluşturuyor. Yaşlı nüfus her geçen gün artıyor. 65 yaş üstü grubun genel nüfusa oranının 2023’te yüzde 10.2’ye, 2050’de ise yüzde 21’e ulaşması öngörülüyor. Devlet, bu yaşlı nüfusun içinde; bakıma muhtaç olan, kimsesi bulunmayan ve ailelerinin yanında kalma imkanı olmayanlara huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet sunuyor.

Belediyeler seferber

Ailesinin yanında veya evinde yalnız kalan ve bakıma muhtaç olan yaşlılar da var. Saç kesimi, tırnak kesimi, diş temizliği gibi özbakım ihtiyacını karşılayamayan yaşlı, yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik devletin desteğinin yanı sıra belediyeler de ‘evde sağlık hizmeti’ veriyor. Hemen hemen her il ve ilçe belediyeleri bünyesinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu çalışma, binlerce ihtiyaç sahibinin derdine derman oluyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvurular için belediyeleri aramak yeterli. Belediyelerin neredeyse tamamında bu yönde hizmetler var. İnternet üzerinde bazı belediyelerin başvuru formu ise ‘evde bakım hizmeti’ başlığı ile aranabilir. Başvuru hasta, hasta yakını veya hasta bildiriminde bulunmak isteyen herkes tarafından yapılabiliyor.

2 gün içinde ziyaret

İlgili personel hastanın telefon ve adres bilgisi ile faydalanmak istediği hizmeti programa kaydediyor. Belediye ekipleri, bilgisi alınan hasta vatandaşın iki gün içerisinde evine incelemeye gidiyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişilere, artık düzenli olarak sağlık, bakım ve evinin temizliği hizmeti ücretsiz olarak veriliyor.

Kimler yararlanabilir?

✔ Belediye sınırlarında ikamet eden.

✔ Desteğe muhtaç olan hasta.

✔ Maddi ve sosyal yönden yetersiz durumda olan.

✔ Yaşlı, kimsesiz ve engelli.

✔ Ev ortamında muayene ve fizyoterapi ihtiyacı bulunan.

✔ Yalnız yaşayan ve başkasına bağımlı, kişisel bakımını yapamayan hasta.

✔ Fiziksel ve sosyal durum olarak günlük aktiviteleri yetersiz olan.

✔ Kendi başına sağlık kurumlarına ulaşamayan.

Hangi hizmetler veriliyor?

● Sosyal çalışma ● Doktor muayenesi ● Hemşirelik hizmetleri: İlaç, sağlığı takip. ● Fizyoterapi ● Psikolojik danışmanlık ● Hasta nakli: Evden hastaneye, hastaneden eve. ● Kişisel temizlik hizmeti ● Ev temizliği hizmeti ● Ev refakati ● Hastane refakati ● Özel ambulans

Ücretsiz bakım

Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor. Başvuran herkese bu hizmet veriliyor. Bunun için bir devlet kurumuna başvurmak da gerekmiyor. Sadece ‘444 3 833’ numaralı telefonu aramak yeterli.

Gülten UĞURLU