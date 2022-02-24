Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Büyük, 7 Şubat'ta hem futbolcu hem de teknik sorumlu olarak görev yapmaya başlamıştı.

Açıklama şöyle:

Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



