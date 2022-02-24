Futbol Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile yollarını ayırdı

Futbol

Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica sonrası futbol takımı, takımın kaptanı olan Adem Büyük'e emanet edilmişti. Büyük'ün ömrü 17 gün oldu. Yapılan açıklamada Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların açıklandığı bildirildi.

24 Şubat 2022, Perşembe 15:15 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Büyük, 7 Şubat'ta hem futbolcu hem de teknik sorumlu olarak görev yapmaya başlamıştı.

Açıklama şöyle:

Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.


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