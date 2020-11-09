Ekonomi Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama

Ekonomi

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama

Göreve getirildikten sonra ilk açıklamasını yapan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir" dedi.

09 Kasım 2020, Pazartesi 09:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını bildirdi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını vurguladı.

Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişimin güçlendirileceğinin altını çizen Ağbal, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Güçlenerek döndü
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Bir de trafoya kedi girse...
Oral Çalışlar
Özlem Denizmen
Lüks değil zorunlu
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ticaret Bakanlığı uyardı! İndirim günlerine dikkat