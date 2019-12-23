Yeni yıl kredisi hazır

Kredi başvuruları ise cep telefonundan ya da internet üzerinden kolayca yapılabiliyor. İşte bazı bankaların yılbaşına özel hazırladıkları krediler...

Taksit erteleme

QNB Finansbank: Yeni yıla özel günde 15 TL’den başlayan taksitlerle 15 bin TL ihtiyaç kredisi sunuyor. 60 aya varan vade ve uygun faiz oranlarıyla verilen ihtiyaç kredisinde, ödeme 3 ay erteleyebiliyor. Kampanyaya internet ve cep şubeden başvurulabilir.

60 ay vade imkanı

Alternatif Bank: Yılbaşı Kredisi’ni kullanmak isteyen, yüzde 1.04’ten başlayan faiz oranı ve esnek ödeme koşullarıyla 60 aya varan vadeden yararlanabiliyor. Bankanın şubelerinden bavuru yapılabilir.

Kişiye özel faiz

İş Bankası: 60 aya varan vadeyle kredi kullanma imkanı sunuyor. Kişiye özel uygulanacak faiz oranı; müşteri özellikleri, risklilik durumu, kredi tutarı, kredi vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiyor. İşCep ve isbank.com.tr üzerinden başvurmak mümkün.

80 bin TL limit

Denizbank: Yüzde 0.99’dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor. 60 aya varan vade ve 80 bin TL’ye kadar limit verilen krediye, cep telefonundan ‘YENIYIL’ yazıp, boşluk bırakıp TC kimlik numarası 3280’e SMS atılarak başvuruluyor.

Yüzde 0.98 faiz

Türk Ekonomi Bankası (TEB): 36 ay vadeye kadar, 0.98’den başlayan faiz oranıyla bir kampanya başlattı. Yeni yılda müşterilerin Findeks notuna göre tutar, vadede ve faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunan banka, ayrıca 3 ay erteleme imkanı da veriyor.

Telefonla başvuru

Garanti BBVA: 31 Aralık’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında çalışan, esnaf ve emekliler, yüzde 0.99’dan başlayan faiz ve 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabilecek. Bankanın şubesi, ‘garantibbva.com. tr’, Garanti BBVA Mobil ve 444 0 335 Anında Kredi Hattı’ndan başvurulabilir.

8 TL'den başlıyor

Şekerbank: Yeni yıl kampanyası kapsamında günde 8 TL’den başlayan taksit seçeneği ile 3 ay taksit erteleme imkanı sunuyor. Kampanya, 31 Aralık 2019’a kadar sürecek.