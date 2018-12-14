Yiğithan Güveli ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin Slovak ekibi Spartak Trnava ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde sakatlanan Yiğithan Güveli, ameliyat oldu

14 Aralık 2018, Cuma 20:30
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Yiğithan Güveli ameliyat oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Spartak Trnava maçında sol dizine darbe alan Yiğithan Güveli'nin yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda dış menisküsünde yırtık meydana geldiği ve oyuncunun artroskopik operasyonla ameliyat edildiği duyuruldu.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Ameliyatı başarıyla sonuçlanan sarı-lacivertli futbolcunun, tedavisine başlandığı aktarıldı.

Yiğithan Güveli, Spartak Trnava maçının 82. dakikasında sakatlanarak yerini Deniz Yılmaz'a bırakmıştı.


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