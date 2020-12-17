Yılbaşının simgesi bu yıl zamlı

Bu kapsamda yılbaşı için hazırlıklar da başladı. Pandemi nedeniyle yeni yılı evde karşılayacakların alışveriş telaşı artarken ev süslemesine önem gösterenlerin ilk tercihi de yapay çam ağacı oldu. En çok tercih edilen 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacı, mağazalarda 250 liradan alıcı buluyor.

Yılbaşı ağacı süslemelerinde genellikle kullanılan 12’li çam 25 lira, 4’lü melek 55 lira, 6’lı damla figürü 25 lira, 4’lü süs çizme 25 lirayken 6’lı desenli top 40, 6’lı Noel Baba maketi 12.5 lira, 6’lı süs kalp 12.5, 12’li fiyonk 25 lira, ağaç tepeliği 35 lira, LED ışık da 50 liradan tezgahlarda yerini aldı. Hediyelik eşya satışı yapan esnaf, yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatının bu sene ikiye katlandığını vurguluyor.







