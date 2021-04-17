Ekonomi Yıllık izinde flaş karar! Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Yıllık izinde flaş karar! Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Ekonomi

Yıllık izinde flaş karar! Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Kamu Denetçiliği Kurumu, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir karar imza attı. Biriken yıllık izinler için ödeme yapılması talep edildi, dostane çözümle ödeme sağlandı

17 Nisan 2021, Cumartesi 15:02 Son Güncelleme:
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), işinden istifa eden ve çalıştığı süre boyunca kullanamadığı yıllık izin ücretini almak isteyen hemşire için hastane yönetimiyle görüşerek ücretin ödenmesini sağladı. Bir hastanede sürekli işçi statüsünde hemşire olarak çalışan kişi, hastane yönetimiyle yaşadığı sorunlardan dolayı istifa etti.

Hastanedeki personel sayısının az olması sebebiyle 34 günlük yıllık iznini kullanamadığını belirten hemşire, biriken izin ücretinin ödenmesi talebiyle KDK'ye başvuru yaptı.

Başvuruyu incelemeye alan KDK, mağduriyetin kısa sürede çözüme kavuşturulması için "dostane çözüm" yoluna gidilmesine karar verdi.

Hastane yönetimiyle iletişime geçen kurum, yönetimden söz konusu ödemenin yapılacağı bilgisini aldı.

Başvurucunun ise ödemenin yapıldığı bilgisini paylaşması ve şikayete konu talebin çözüme kavuşturulduğunu bildirmesi üzerine KDK, gerekli incelemeleri sonlandırdı.

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