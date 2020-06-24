Yılmaz Vural'ın corona virüs test sonucu belli oldu
Akhisarspor Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcı antrenör ve 3 futbolcuya yapılan corona virüs testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
24 Haziran 2020, Çarşamba 23:03 Son Güncelleme:
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Akhisarspor, Teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcı antrenör ve 3 futbolcuya yapılan corona virüs testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama:
"Teknik direktörümüz Yılmaz VURAL'a, yardımcı antrenörümüze ve 3 futbolcumuza bugün yapılan antikor ve PCR testi negatif sonuçlanmıştır."