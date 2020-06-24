Futbol Yılmaz Vural'ın corona virüs test sonucu belli oldu

Yılmaz Vural'ın corona virüs test sonucu belli oldu

Futbol

Yılmaz Vural'ın corona virüs test sonucu belli oldu

Akhisarspor Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcı antrenör ve 3 futbolcuya yapılan corona virüs testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

24 Haziran 2020, Çarşamba 23:03 Son Güncelleme:
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Akhisarspor, Teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcı antrenör ve 3 futbolcuya yapılan corona virüs testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama:

"Teknik direktörümüz Yılmaz VURAL'a, yardımcı antrenörümüze ve 3 futbolcumuza bugün yapılan antikor ve PCR testi negatif sonuçlanmıştır."

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