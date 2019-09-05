Yolunu şaşıran ayı, otele girdi

ABD’de yolunu şaşıran sevimli ayı, bir otele girerek tuvalete gizlendi. Tuvaletin lavabosunda yaşamaya başlayan ayı, yoğun uğraşlar sonucu ekipler tarafından otelden çıkarılabildi

05 Eylül 2019, Perşembe 12:04 Son Güncelleme:
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Yolunu şaşıran ayı, otele girdi

ABD’nin Montana eyaletinde yiyecek aramak için otele giren sevimli bir ayı tuvalette yaşamaya başladı. Otel çalışanlarının ayıyı otelden çıkarma girişimi başarısız olunca ekipler devreye girdi. Lavabonun üzerinde kıvrılmış halde bulunan sevimli ayı, yardıma çağrılan yaban hayatı görevlileri tarafından otelden çıkarıldı.


'KALMAYI SEÇTİ'

Otel personeli, “İlk başta kendi yolunu bulmasını sağlamak için girişimlerde bulunduk ancak kalmayı seçti” ifadelerini kullandı.

Sevimli ayı görevliler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

İHA

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