Yüksek tansiyon kalp yetmezliğine götürebilir!

Toplumda yüzde 2 oranında görülen kalp yetmezliği, belirti vermeden ilerleyebilen bir sorun olduğu için tehlikeli ve ölümcüldür. Kalp perfomansının azalması sonucu, kalbin doku ve organlara gerekli ve yeterli kanı gönderememesi sonucu ortaya çıkan klinik bir tablo olarak yorumlanan kalp yetmezliğinin en büyük risk faktörleri yüksek tansiyon ve damar tıkanmasıdır. Kalp yetmezliğinden korunmak için yüksek tansiyon ve damar tıkanıklığına neden olabilecek durumlardan kaçınmak gerekmektedir. Yüksek tansiyon hastalarında kan basıncının yükselmesiyle birlikte kalp yüksek basınca karşı çalışınca tükenme durumuna gelmektedir. Damar tıkanıklıklarında ise yeterince kan alamayan kalbin dokusu ve kasılması bozulmaktadır.

EFORLA GELEN NEFES DARLIĞINA DİKKAT!

Kalp yetmezliğinin temel iki belirtisi vücutta su birikmesine bağlı ödem ve nefes darlığı olduğunu belirten Prof. Dr. Sipahi dğier belirtileri de şöyle sıraladı:

• Eforla gelen nefes darlığı, ileri evrede dinlenme halinde nefes darlığı

• Vücutta su birikmesine bağlı ödem

• Çabuk yorulma

• Çarpıntı

• Göğüs ağrısı

• Karında şişlik

• Hızlı kilo artışı

• Baş dönmesi, sersemlik, bayılma

• İştah kaybı ve bulantı

• Sık öksürmek

KALP YETMEZLİĞİ DÖRT EVREDEN OLUŞUYOR

Kalp yetmezliği de son yıllarda kanserdeki gibi evrelendirilen hastalıklar arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. İlke Sipahi hastalığın evreleri hakkında şunları söyledi:

“ Evre A: Yüksek tansiyon ve damar tıkanması olan hasta bu evrede yer alır. Kalpte hasar yoktur, kalp krizi meydana gelmemiştir.

Evre B: Hasta kalp krizi geçirmiştir ama kalp yetmezliği belirtisi yoktur

Evre C: Hastanın kalbinde hasar bulunur, kalp yetmezliği belirtileri başlamıştır.

Evre D: Hastanın kalbinde hasar vardır, kalp yetmezliği belirtisi bulunur, belirtiler kontrol altında tutulamaz”

FİZİKİ MUAYENEYE UYGUN TEKNOLOJİK TEŞHİS

Kalp yetmezliği teşhisinde iyi bir fiziki muayenin önemli olduğunu dikkat çeken Prof. Dr. İlke Sipahi teknolojik teşhis olanakları ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Sipahi, “Fiziki muayenedeki bulgular ve hastadaki şikayetlere göre kalp ultrasonu yani ekokardiyografi, kalp MR’ı, klasik anjiyo, ritim holteri ile teşhis yoluna gidilir. Son yıllarda kanda aranan BNP ile kolaylıkla teşhis sağlanabilmektedir.” diye konuştu. Sipahi, kalp yetmezliğinde ilaç tedavilerinden kalp nakline giden süreci anlattı:

“Eski yıllarda digoksin etken maddeli ilaçların kalp yetmezliğinde işe yaradığı düşünülürken, araştırmalarla birlikte pek çok ilaç tedavide kullanılmaktadır. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle birlikte özellikle ileri evre kalp yetmezliği bulunan hastalarda kalp pili gibi uygulamalar yapılmaktadır. Kalp pilleri doğru hastalarda kullanılırsa, hastalarda gözle görülür derecede başarılı bir düzelme görülmekte ve kalp nakline ihtiyaç kalmamaktadır. Ancak kalp pili için doğru hasta EKG ile belirlenebilmektedir. Doğru hastaya uygulanan kalp pili sayesinde hastaların ömrü uzamaktadır. “

KALP YETMEZLİĞİNDEN KORUNMAK İÇİN DÜZENLİ TAKİP ÖNEMLİ

Kişilerin 20 yaşından itibaren düzenli olarak yüksek tansiyon kontrolü yaptırması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. İlke Sipahi “Ayrıca yüksek tansiyondan korunmak çok önemlidir. Kilo kontrolü, alkol kullanılmaması, tuz kısıtlaması, potasyum alımının artırılması, doğru beslenme yüksek tansiyonu önleyici olabilmektedir. Bunun yanında damar tıkanmasını önlemek de kalp yetmezliğinden koruyabilmektedir. Düzenli bir yaşam ve dengeli beslenme prensiplerine uymak, sigara ve aşırı alkolden uzak durmak, egzersiz, kolesterol takibi de damar tıkanıklığını önleyebilmektedir. Bunların yanında hiçbir yakınma olmasa bile 20’li yaşlarda kolesterol, kan şekeri ve tansiyon senede bir ölçtürülmelidir. Bu değerlerde bir problem yoksa 30 yaşa kadar beş yılda bir, 30-40 yaş aralığında 3 yılda bir, 40 yaş sonrasında yılda bir kardiyolojik muayene yapılmalıdır.” diye konuştu.