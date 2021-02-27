Yüz yüze eğitim öncesi iyi uyku şartı

Evde eğitim gören çocukların uyku düzenlerinin bozulduğunu dile getiren Fidan, şöyle devam etti:





"Okulların yeniden açılmasıyla çocukların erken uyanması söz konusu olacak. Çocuklar en geç saat 21.00 gibi yatmalıdır. Uzaktan eğitim sürecinde geç yatıp geç kalkan çocuklarda bu zaman hemen öne çekilemiyor. Uyku saati her gün yarım saatlik süreçler öne çekilmelidir. Ebeveynler uykuya geçiş için çocuklarına uyku ortamını sağlamalıdır. Uzaktan eğitimle birlikte ebeveynlerin birçoğu istemese de tablet ve cep telefonuna uzun süre maruz kalmasını izin verdi. Dijital cihazlar yatmadan en az 2 saat önce kullanılmamalıdır."





Çocuğun uykuya geçişinde ebeveyn desteği

Fidan, çocukluk döneminde uykuya dalmanın kolay olmadığını, bu konuda ebeveynlerinin desteğine ihtiyaç duyabileceklerini anlattı.





Çocuğun uyuyacağı ortamın mutlaka karanlık ve sessiz olması gerektiğini aktaran Fidan, "Odanın yeterli miktarda havalandırılması gerekiyor. Oda sıcaklığının ise 20 derece olması yeterli. Ebeveynlerin çocuklara hikaye okuması da çocuğun uykuya geçişini kolaylaştırır. Çocuklar da sevdikleri bir hikayenin 5-10 sayfalık kısmını okursa uykuya geçişte rahatlatma sağlıyor." dedi.





Fidan yatmadan önce çocukların bir bardak süt, bir kase yoğurt tüketmesinin uykuya geçişi kolaylaştıracağını belirtti.





Uzun süredir okuldan ayrı kalan çocuklardan bazılarında uyum sorunları yaşanabileceğine değinen Fidan, "Alışma süreci 1 haftayı ya da 10 günü bulabilir. Uyku hem vücudun hem de zihnin dinlendiği bir süreçtir. Sağlıklı bir uyku olmadığında çocuğun zihni de dinlenemiyor. Bu nedende okul performanslarında ciddi problemler olabilir. Söyleneni öğrenmekte, ders bilgilerini uzun belleğe kaydetmekte ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar." diye konuştu.







